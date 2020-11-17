الأمن التونسي يقضي على 3 إرهابيين في عملية بالقصرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر أمنية تونسية، الثلاثاء، أن القوات الخاصة لمقاومة الإرهاب في تونس قضت على 3 إرهابيين بمنطقة الرحيمات في محافظة القصرين، غرب البلاد.

وبينت المصادر المطلعة لـ"الخليج 365" أن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها تنتمي إلى "تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي "الذي ينشط في الجبال التونسية المتاخمة للحدود الجزائرية".

وأفادت المصادر أن قوات الحرس التونسي في الحدود الغربية نفذت عملية مسح واسعة لملاحقة الإرهابيين والقضاء على أوكارهم التي تهدد الأمن القومي التونسي.

وأشارت إلى أن السلطات تلاحق مجموعة إرهابية أخرى لم يتم تحديد هويتها.

وتبعد محافظة القصرين قرابة 250 كيلومترا عن العاصمة التونسية.

وتمثل جغرافيا منطقة حاضنة للإرهابيين في جبل الشعانبي (أعلى قمة جبلية في تونس ) نظرا لما يوفره لهذه الجماعات من مرونة التحرك من المحافظات الجزائرية المجاورة.

وكانت الداخلية التونسية أعلنت، الإثنين، تفكيك 33 خلية إرهابية، ومقتل 9 عناصر تكفيرية.

إعلانٌ جاء على لسان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الأمن والدفاع، في البرلمان.

وكشف شرف الدين، عن تنفيذ قوات الأمن 48 عملية استباقية، خلال الأشهر الأخيرة (دون أن يحددها)، تمكنت خلالها من تفكيك 33 خلية إرهابية، ومقتل 9 عناصر تكفيرية.

وقال إن "الظروف التي تعيشها تونس تعتبر استثنائية، وتحتاج إلى جهود إضافية للقضاء نهائيًا على الإرهاب، وتفكيك كل الجماعات المسلحة".



وأضاف أن الوحدات الأمنية بدعم من الوحدات العسكرية تمكنت منذ بداية السنة وحتى اليوم من توقيف 1020 شخصا بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية.