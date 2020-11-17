"سيطرة الإخوان".. ما هي أسباب فشل الحوار الليبي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خبراء ليبيون أن سيطرة الإخوان على ملتقى تونس كان وراء فشل الحوار في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.

وأوضح الخبراء لـ"الخليج 365" أن ما اسموه بـ"تغلب" تنظيم الإخوان الإرهابي وأمراء المليشيات من عملاء قطر وتركيا على أعضاء لجنة الحوار، سيؤدي حتما إلى عدم التوصل لحل للأزمة الليبية.

سيطرة الإخوان

وقال الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية الليبي، إن الجهود الدولية التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة فشلت لأنها تدور حولها الشكوك حول تغلب تنظيم الإخوان الإرهابي وأمراء المليشيات المتورطون في فساد على ملتقى تونس.

وأوضح الفارسي لـ"الخليج 365" أن الشعب الليبي وافق على الحوار السياسي في البداية للتوصل إلى حل للأزمة، لرفع المعاناة عن كاهله.

واستدرك بقول إن الإخوان سعوا إلى شراء أصوات أعضاء الحوار بمبالغ عالية لكسب رئاسة الحكومة والتي بدورها تسيطر على المشهد الليبي بالكامل.

وشدد أن تقسيم المناصب بالمحاصصة لا يبني دولة بالمفهوم الحديث، إنما يجب أن يكون التوزيع عن طريق اختيار الكفاءات الوطنية بكافة المناصب.

لا أرضية مشتركة

ويقول الخبير الليبي رضوان الفيتوري إن سبب عدم التوافق على من يتولون رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة خلال الحوار السياسي في تونس، حدث لعدم وجود نقاط مشتركة بالأساس بين المتحاورين.

وأوضح الفيتوري لـ"الخليج 365" أن "أعضاء الحوار الليبي في تونس كان بينهم وطنيين يريدون مصلحة البلاد، وآخرون -قسم إخواني أجنبي يحمل الجنسية الليبية- يكفر بحب الوطن ويعتبره من عبادة الأوثان".

وأضاف أن أكثر من "ثلثي المجتمعين يمثلون ما يسمى بـ"حركات الإسلام السياسي" ، فضلاً عن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز التي نصبت نفسها الحاكمة المطلقة لليبيا، وفقا للفيتوري.

ونوه إلى أن "وليامز تحاول تمرير جسم هحين وفترة انتقالية جديدة على حساب الشعب الليبي لكي تترك بصمة قبل انتهاء مدة ولايتها المؤقتة، بعد حوالي شهر تقريبا".



وشدد على أن "تنظيم الإخوان الإرهابي لا يريد أن يكون جزءا من حكم ليبيا بل يريد السيطرة على المجلس الرئاسي والبرلمان"



أجندة ما قبل الحوار

ومن جانبه يرى المحلل السياسي عبدالله الخفيفي أن أحد أبرز أسباب فشل الحوار في التوصل لتشكيل الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي أن أعضاء الملتقى ذهبوا إلى الحوار وهم يحملون أجنداتهم الخاصة لتعيين الموالين لهم.

وأضاف أن تنظيم الإخوان الإرهابي ذهب إلى الملتقى وهو يريد أن يسيطر على الحكومة الانتقالية، وأن يكون مرشحهم هو الرابح في الانتخابات الداخلية ولذلك فشل الحوار.

وأضاف الخفيفي أن تنظيم الإخوان عرقل العديد من البنود الهامة التي كانت تضمن حل حقيقي للأزمة مثل منع من تولى مناصب قيادية في الأعوام الماضية أن يتولى منصب في الحكومة الجديدة.