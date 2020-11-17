مؤتمر عربي يدعو الحكومات للتخفيف من آثار كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا مؤتمر "جائحة كورونا وحقوق الطفل: من أزمة إلى فرصة"، الحكومات والقطاع المدني والخاص والجهات المانحة إلى بذل الجهود كافة للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتوفير الرعاية والإمدادات لحماية الأطفال، مطالبًا بالعمل على تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي من حيث القوانين والأنظمة الوطنية والأطر المؤسساتية.



وحث المؤتمر الذي عقده المجلس العربي للطفولة والتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي في بيانه الختامي، على الحماية من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، بحيث تُصلح سياسات سوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية ويُتوصل إلى الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والضعيفة ومن بينها الأطفال.

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