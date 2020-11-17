24 مقاتلة يونانية لمواجهة تحرشات تركيا

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يشار إلى وجود صراع منذ شهور على مناطق التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطات غاز بشكل غير مشروع في مياه تتبع جزر يونانية. وتنفي أنقرة هذه الاتهامات وتقول إن المياه التي تنقب فيها تعود إلى الجرف القاري لتركيا ولفتت إلى أن الجزر، بما فيها الجزر الكبيرة مثل كريت، ليس لها جرف قاري. وكان الاتحاد الأوروبي أدان مرارا وبشدة أنشطة تركيا في المنطقة وهدد بفرض عقوبات عليها، وبدأت اليونان برنامجا شاملا للتسلح منذ سبتمبر الماضي، وذلك بسبب التوترات مع تركيا.وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتزام الحكومة شراء 18 طائرة فرنسية متعددة الأغراض طراز «رافال»، كما أنه من المنتظر أن تشتري أثينا أربع فرقاطات جديدة مع تحديث أربع فرقاطات أخرى من إنتاج ألمانيا، وستزيد الحكومة اليونانية من مخزونها من الصواريخ المضادة للطائرات والطوربيدات وأنواع الذخيرة الأخرى.
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