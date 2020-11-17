شكرا لقرائتكم خبر تركيا تخطط لتوطين المرتزقة في أذربيجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على نية الحكومة التركية في إبقاء عدد من المرتزقة السوريين الموالين لها في إقليم ناغورنو كرا باخ، بعد التوصل لاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في الإقليم.

وأشار المرصد إلى أن الحكومة التركية تسعى إلى توطين هؤلاء المقاتلين بدعوى أنهم ينحدرون من تلك المنطقة، مشيرا إلى أنهم من المقاتلين من التركمان الموالين لأنقرة.

ولفت المرصد من جهة أخرى إلى أن عدد القتلى في صفوف المقاتلين لتركيا بلغ 293 من أصل أكثر من 2580 مرتزقا نقلتهم تركيا من سوريا إلى ناغورنو كرا باخ.