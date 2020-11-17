شكرا لقرائتكم خبر أوباما في مذكراته: ميركل ذكية وماهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مذكراته عن فترة رئاسته في البيت الأبيض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها سياسية ذكية واستراتيجية ماهرة.

وصدر أمس الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق والتي تحمل عنوان (أرض موعودة)، ويتطرق أوباما في فقرات عن السياسة الخارجية بالكتاب لعدة لقاءات جمعت بينه وبين أنجيلا ميركل.

وجاء عن ميركل في مذكرات أوباما «عيون ميركل كانت كبيرة وزرقاء زاهية، استطاعت التناوب على التعبير بالإحباط والتسلية والتلميحات بالقلق».

وأضاف «صعدت بشكل منهجي ومنظم في الاتحاد المسيحي الديمقراطي ممثل (يمين-الوسط) بمزيج من المهارة التنظيمية والفطنة الاستراتيجية والصبر الذي لا يتزعزع».