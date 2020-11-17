شكرا لقرائتكم خبر أوباما في مذكراته: ميركل ذكية وماهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصدر أمس الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق والتي تحمل عنوان (أرض موعودة)، ويتطرق أوباما في فقرات عن السياسة الخارجية بالكتاب لعدة لقاءات جمعت بينه وبين أنجيلا ميركل.وجاء عن ميركل في مذكرات أوباما «عيون ميركل كانت كبيرة وزرقاء زاهية، استطاعت التناوب على التعبير بالإحباط والتسلية والتلميحات بالقلق».
وأضاف «صعدت بشكل منهجي ومنظم في الاتحاد المسيحي الديمقراطي ممثل (يمين-الوسط) بمزيج من المهارة التنظيمية والفطنة الاستراتيجية والصبر الذي لا يتزعزع».
كانت هذه تفاصيل خبر أوباما في مذكراته:
ميركل ذكية وماهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.