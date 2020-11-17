شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوستاريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من كارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس جمهورية كوستاريكا، تناول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث سموّه وكيسادا - خلال الاتصال - مختلف جوانب التعاون، وجهود البلدين في مواجهة جائحة «كورونا» وتداعياتها، وتعزيز قدرات القطاعات ومؤسساتهما الحكومية لمرحلة ما بعد «كورونا».

واطمأن سموّه، من رئيس كوستاريكا على الأوضاع في بلاده، إثر «إعصار إيتا» الذي اجتاح عدداً من دول أمريكا الوسطى، وتسبب في فيضانات وأمطار، أسفرت عن أضرار وخسائر في الأرواح. فيما شكر الرئيس كيسادا سموّه لمشاعره الطيبة تجاه شعبه وبلاده، متمنياً لدولة الإمارات كل الخير و دوام التقدم والازدهار. (وام)

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