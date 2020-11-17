شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين فوق 17 ألف دولار.. أعلى مستوى في عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



قفزت عملة بيتكوين المشفرة فوق 17 ألف دولار، الثلاثاء، لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، وأرجع مستثمرون المكاسب إلى الاعتقاد بأنها تتمتع بمزايا مقاومة للتضخم، وتوقعات بأن تحظى بقبول أوسع.

وقفزت بيتكوين، أول وأكبر العملات الرقمية، 4.5% إلى 17479 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

وبلغت مكاسب بيتكوين هذا العام أكثر من 130% وهي الآن مرتفعة بأكثر أربعة أضعاف من مستوياتها في مارس/ آذار.

وكانت بيتكوين سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولاراً في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذّاها مستثمرو التجزئة.

وقال دينيس فينوكوروف، رئيس الأبحاث في Bequant، وهي شركة أصول رقمية مقرها لندن: «إن الطلب على المنتجات الأكثر تنوعاً واستقراراً والتي تنطوي على مخاطر أقل، هو دليل على أن الارتفاع مدفوع إلى حد كبير من قبل لاعبين متطورين يستخدمونها للتحوط من الجانب السلبي للمقتنيات الأساسية، بدلاً من المضخة، وإغراق تداولات الـ100 مرة التي شهدناها قبل ثلاث سنوات».

وأضاف: «قد تتجه البيتكوين لتجاوز 20 ألف دولار.. وتأتي مكاسبها هذا العام في أعقاب احتضان أوسع من دعامات وول ستريت، بما في ذلك فيدلتي إنفستمنت، التي أطلقت صندوق بيتكوين خلال الصيف».

وقالت شركة «باي بال» في أكتوبر/ تشرين الأول، إنها ستسمح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة، الأمر الذي حفز المراهنات على إمكانية بدء المزيد من الأشخاص في استخدام الرموز الرقمية.