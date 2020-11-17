شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي»: أسهم الإمارات إلى انتعاش قوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك مورجان ستانلي الأمريكي في مراجعة لأسهم الإمارات أن الأسواق مؤهّلة لانتعاش قوي وواسع، خصوصاً مع الأخبار الإيجابية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا.

وقام كل من مارينا زافولوك وريجيان ياماناري، المحللين الاستراتيجيين في البنك بترقية أسهم الإمارات وزيادة الوزن التكتيكي، مشيرين إلى التعافي المبكر في قطاع العقارات وتقييمات جذابة. ويعزو البنك التفاؤل إلى تأثر أسهم الإمارات إيجاباً بالارتفاع العالمي المدعوم بتباشير لقاحات كورونا.

وضاعف البنك الأوزان التي يخصصها لأسهم الشركات في دبي وأبوظبي، وخصوصاً المرتبطة بالسياحة والخدمات المالية المتوقع أن تشهد انتعاشاً.

وكتب زافولوك وياماناري: «لقد بدأ الانتعاش الدوري لدولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل»، مشيرين إلى أن إنفاق الربع الثالث حيث يستهلك السكان المحليون في المنزل بدلاً من الخارج خلال فصل الصيف الحار. كما اعتبرا أن طريقة تعامل الدولة مع الوباء من بين أقوى الطرق في شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوقعا أن موسم السياحة الشتوية سيكون أفضل من المتوقع.

يوم الإثنين، قام مورجان ستانلي بترقية «إعمار مولز» إلى زيادة الوزن، متوقعاً أن تجني الشركة فوائد التعافي المتسارع في قطاع السياحة.

وكان مورجان ستانلي قام بترقية أسهم الإمارات في فبراير/ شباط 2019. (بلومبيرج)

كانت هذه تفاصيل خبر «مورجان ستانلي»: أسهم الإمارات إلى انتعاش قوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.