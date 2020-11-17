شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق «مدينة الطفل الآمن» الافتراضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت شرطة أبوظبي «مبادرة مدينة الطفل الآمن» الافتراضية للعام الثاني على التوالي، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف ٢٠ نوفمبر/ تشرين الثاني سنوياً، والأسبوع الوطني لمكافحة التنمر.

وأوضح العميد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، أن المبادرة تأتي ضمن أنشطة التوعية المستمرة وتستمر حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتستهدف أكبر عدد من فئات المجتمع ويتم التواصل فيها عن بعد حفاظاً على سلامة الجميع وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على حماية النشء والأطفال ورعايتهم والاهتمام بتوسيع مداركهم عبر تنفيذ برامج هادفة للحد من السلوكات السلبية التي تستهدف فئات الأطفال والوقاية منها ونشر التوعية ووضع قوانين لتدريب وتأهيل كوادر بشرية للتعامل مع هذه الظواهر والحد منها.

وأشار إلى أن مبادرة الطفل الآمن بمثابة احتفالية سنوية للطفل في يومه العالمي، ودعم جهود الدولة في التشريعات التي تضمن حقوقه بأساليب متطورة تؤمّن بيئتهم التعليمية، وتعرفهم بحقوقهم المختلفة، وتأخذ بيدهم نحو الإبداع.

وذكر أن «مدينة الطفل الآمن» تعد واحدة من مبادرات شرطة أبوظبي الموجهة للطفل ضمن خططها الاستراتيجية لرفع مستوى الرعاية به ضمن منظومة قانونية تركز على حمايته وتنفيذ إجراءات تحفيزية للنشء.

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