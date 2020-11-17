شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة لطيفة: رعاية «أم الأمارات» للأسبوع الوطني للوقاية من التنمّر خطوة استباقية لطفولة آمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



دبي:”الخليج 365”

بمناسبة إطلاق وزارة التربية والتعليم، فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمّر في البيئة المدرسية، وبرعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية، «أم الامارات» فقد أدلت قرينة سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية «جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة» والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي بالتصريح التالي:

لا بدّ لنا ان نثمن الدور الريادي لقيادتنا الرشيدة، في حماية الطفولة الاماراتية ومساندتها والوقاية من كل ضرر، والحرص على أفلاذ أكبادنا داخل اروقة البيئة المدرسية. ولا شك أن إطلاق الأسبوع الوطني للوقاية من التنمّر في البيئة المدرسية، وبصفة دورية وسنوية، وفي دورته الرابعة، وتحت الرعاية الكريمة لسموّ الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، خطوة تاريخية وتعزيزية للجهود المخلصة والوفية التي تقوم بها القيادة الرشيدة حماية للطفولة، وكل المستقبل وحصاد الغد الواعد إن شاء الله. كما لا يفوتنا ونحن نحتفل بهذا الحدث الاستثنائي المهم أن نثمن الجهود المقدرة والمخلصة لسموّ الوالدة الشيخة هند بنت مكتوم، رئيسة الجائزة، لاحتضانها الطفولة الاماراتية وحمايتها ومساندتها في كل الأزمان والأوقات.

إننا على يقين كامل أن الأسبوع الوطني، مبادرة رائدة وخطوة فعالة ومؤثرة تحمي طفولتنا ثروة الاستدامة من مخاطر وخطورة التنمّر، حيث إن الأسبوع يضم تنظيم 54 ورشة عمل افتراضية لـ 64 مؤسسة تعليمية تستهدف المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ايضاً، وأولياء الأمور، وكل العاملين في الحقول التربوية.

ولا بد من تضافر الجهود للتصدي للظاهرة من صون كرامة الطفل وتنمية مهاراته وقدراته، خاصة أن القيادة الوفية تضع مصلحة الطفل العليا في الدولة فوق كل اعتبار، من اجل رفاهيته وأمنه واستقراره، لأنه نسيج بشري للاستدامة وضياء الغد الواعد.

ونناشد وسائل الإعلام، ودوائر الشؤون الاسلامية وأئمة المساجد ورجال العلم والمعرفة ومجاس الآباء والأمهات، والأجهزة التربوية والتعليمية بمساندة الأسبوع في دورته الرابعة وتحقيق أهدافه.