شكرا لقرائتكم خبر عن «يو بي أس» يرسم ملامح إيجابية لعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



زيورخ: ”الخليج 365”

بعد عامٍ غير مسبوق، تتوقع مجموعة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، (UBS)، انتعاش الناتج الاقتصادي وأرباح الشركات إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021.

ويتوقع أحد السيناريوهات الأساسية، في تقرير التوقعات السنوية للعام المقبل والتي نشرها مكتب الاستثمار الرئيسي في إدارة الثروات العالمية لدى UBS. أن تسفر بعض العوامل مجتمعةً مثل التحفيز المالي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة فضلاً عن طرح اللقاح عن ضخ عوائد أعلى من المتوسط للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وبعض الأسهم المالية وأسهم الطاقة والشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، تشمل التوصيات الأساسية للتقرير ما يلي:

* تنويع المَحافظ المالية للقطاعات الأعلى في الأسهم للمرحلة التالية بالتطلع إلى أبعد من الشركات القادرة على الاستمرار والشركات الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي هيمنت في عام 2020. ينبغي على المستثمرين التفكير على نطاقٍ عالمي والبحث عن إمكانية اللحاق بالركب فضلاً عن البحث عن المزيد من القطاعات الرابحة على المدى البعيد.

* التنويع بين النقد والسندات ذات العائد المنخفض والبحث عن العائد في السندات السيادية المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة والسندات الآسيوية ذات العائد المرتفع واختيار السندات المتقاطعة القريبة من الخط الفاصل بين الديون ذات الدرجة الاستثمارية والديون ذات العائد المرتفع.

* التأهب لضَعف قيمة الدولار الأمريكي. ينبغي على المستثمرين التنويع بين عملات مجموعة العشرة أو عملات مختارة من الأسواق الناشئة والذهب.

* يمكن أن تكون الأسواق الخاصة والاستثمارات المستدامة إضافات قيمة إلى محافظ المستثمرين. ومع اقتراب عام 2021، يحافظ UBS على تفضيله للاستثمارات المستدامة لعملاء القطاعات الخاصة الذين يستثمرون على مستوى العالم.

النقلة النوعية التالية

* توفر عقارٍ بفاعلية مرتفعة على نطاقٍ واسع بحلول الربع الأول لعام 2021 في الدول المتقدمة.

* عودة الحياة الاجتماعية لطبيعتها تماماً بحلول الربع الثاني من 2021.

* عودة الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2021. توفر عقار فعّال على نطاقٍ واسع بحلول الربع الثاني لعام 2021 في الدول المتقدمة.

* عودة موجات كوفيد ـ 19 في النصف الأول، ومع فرض قيودٍ قصيرة المدى وانحسار معدل الخوف؛ تعود الحياة الاجتماعية لطبيعتها مع إطلاق عقارٍ بحلول الربع الثالث من 2021.

* عودة الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2022. تأخر إتاحة العقار أو إطلاقه بفاعلية أقل من المتوقع.

* ارتفاع معدل الخوف من كوفيد-19 وإعادة فرض القيود على الأعمال التجارية خلال 2021، بما يتسبب في تأخر عودة الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها لنهاية 2021.

* عودة الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2023.

السياسة الاقتصادية

* استمرار انتهاج سياسة التيسير لدى البنك المركزي مع التوجه نحو التحيز للتشديد في أواخر العام. مع انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية وانخفاض قيمة الدولار يزداد النمو العالمي وانتهاج سياسة التيسير لدى البنك المركزي.

* انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية وثباتها. ارتفاع معدل دعم السياسات المالية؛ لتقليل آثار انخفاض معدل النمو، مع احتمال انخفاض هذا الدعم حال ارتفاع معدل التضخم بصورةٍ غير متوقعة.

* ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية في البداية ثم اتجاهها نحو الانخفاض.

الأوضاع السياسية الجغرافية

* تتمكن الحكومة الأمريكية من إبرام صفقاتٍ مالية أكبر من المتوقع، بما يقارب تريليوني دولار.

* تبدأ إدارة بايدن في تخفيض معدل التعريفات القائمة على الصادرات الصينية، بما يدعم النمو العالمي.

* تبرم الحكومة الأمريكية صفقات مالية تقدر قيمتها بـ500 مليار- 1000 مليار دولار ولا تزيد من معدلات الضرائب.

* العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تستمر بكونها قضية طويلة الأمد، مع اتسام السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن بكونها أكثر قابلية للتنبؤ بها من سياسة سلفه. تسفر النزاعات القائمة بشأن نتائج الانتخابات أو الخطابات السياسية الحزبية عن عدم وضوح السياسة المالية.

* عودة احتدام التوتر الأمريكي - الصيني فضلاً عن تمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من تخفيف النزاع الجغرافي السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.