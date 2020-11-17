شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون: لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها لمجلس النواب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب مرتبط بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للانعقاد ولا يوجد نص يحدد موعد محدد. وأضاف الدكتور صلاح فوزى، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور لا يحتوى على نص يقتضى تقديم الحكومة باستقالتها فور تشكيل مجلس النواب الجديد.

وأضاف أن الحالة الأولى التي يذكر فيها رحيل الحكومة بالدستور تتعلق بإعفاء الرئيس لها ويتطلب موافقة مجلس النواب أما الحالة الثانية هى استقالة رئيس الوزراء والحالة الثالثة تكون بسحب الثقة، مشيرا إلى عدم وجود وجوبية لاستقالة الحكومة مع بداية الفصل التشريعى.

وأكد أن البرلمان الجديد من حقه أن يطلب من الحكومة إيضاحات حول برامجها، موضحا أن اللائحة الداخلية ستكون سارية وملزمة للمجلس الجديد إلا إذا أدخل المجلس تعديلا وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.