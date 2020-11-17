شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: اللائحة أقرت اختصاصات المجلس واللجان وحقوق وواجبات الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهت من أعمالها بمناقشات مستفيضة تم فيها الاستماع للرأى والرأى الآخر وجاءت منضبطة تتفق مع الدستور والقانون .

وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ ولما له ومن أهمية في الحياة السياسية التي تستهدف مسيرة النهضة الشاملة علي كافة المستويات الأصعدة ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في إطار الصلاحيات المقررة في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ ومن مناقشة اقتراحات مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالدستور التي تحال اليه من رئيس الجمهورية او مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة اوبسياسيتها بالشؤون العربية والإفريقية مما يؤكد الدور الكبير لمجلس الشيوخ .

ولفت أبو شقة، إلى انتهاء اللجنة الي الموافقة على كافة مواد اللائحة ليتم عرضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر .