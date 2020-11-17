شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مركز القيادة الاستراتيجية صرحا يدعم رؤية مصر فى تطبيق المجتمع الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن مركز القيادة الاستراتيجة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يدعم قدرة الدولة المستقبلية فى إدارة مؤسسات الدولة لا سيما وقت الأزمات والطوارئ التى تواجه الدولة، مشيرا إلى إنه يمثل صرحا جديدا يضاف لإنجازات الدولة المصرية.

ولفت محسب فى تصريحات صحفية له، هذا المركز تم تغذيته بأحدث الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة التى تدعم فكرة المجتمع الدولى وتساهم فى تنفيذ استراتيجية بناء الدولة الرقمية الحديثة، التى تعتمد فى إدارة مؤسساتها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل رقمى جديد يضمن وصول الخدمات بأسرع وأقل تكلفة.

وأكد أن مركز القيادة بالعاصمة الإدارية صُمم بأحدث المواصفات العالمية تماشياً مع رؤية مصر، وتم تزويده بنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية فى مجال القيادة والسيطرة ذو الكفاءة والقدرة العالية، فضلا عن تضمينه لعدد من المراكز التى تضمن السيطرة فى إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أى أزمات.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن مواكبة التقدم العلمى والتقني، أصبح الشغل الشاغل للدولة المصرية لتنفيذ محاور استراتيجية تطوير قدرات ومؤسسات الدولة، وخلق وحدة مركزية تكون فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة تقوم بإدارة ومتابعة كافة مؤسسات وهيئات الدولة، وتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.