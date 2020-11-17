شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أفراد من عائلة عضو مجلس النواب علاء عصام بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إصابة 7 من أفراد أسرته بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابته خلال الأيام الماضية بهذا الفيروس.

وكتب عصام على صفحته: "محنة كبيرة حمايا وحماتى وأخت مراتى وزوجة ابن عمى وأخرين إصيبوا بكورونا تقريبا 7 حتى الآن وكل يوم باقى أفراد أسرتى يترددون على الأطباء لانتظار خبر شؤم، دعواتكم خلصنا خلاص".





كان قد أعلن النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب المُنتخب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19، جاء ذلك في منشور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والذي قال فيه "الحمدلله مريض كورونا.. اللهم يا شافي الناس اشفي عبدك الضعيف".