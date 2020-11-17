وفاة سميحة دويدار أستاذ علم النفس وزوجة عضو مجلس الشيوخ أحمد زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الدكتورة سميحة نصر دويدار - عضو لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة - ورئيس شعبة بحوث الجريمة الأسبق بالمركز القومي للبحوث الجنائية، وزوجة الدكتور أحمد زايد ، أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو مجلس الشيوخ بالتعيين.

وحصلت الدكتورة سميحة دويدار على دكتوراة في علم النفس، جامعة عين شمس، 1986، وماجيستير في علم النفس، جامعة عين شمس، 1983، ودبلوم علم النفس التطبيقي من كلية الآداب، جامعة القاهرة 1976.

وتدرجت في العديد من المناصب، رئيسة شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية 2007 حتى الآن ، ورئيسة قسم بحوث الجريمة 2006 ، ومستشارة بالمركز القومي لليحوث الإجتماعية الجنائية 2004، وعضوة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية. 2007 حتى الآن، ولها أكثر من خمسين ورقة بحثية متخصصة.