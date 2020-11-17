شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية لأردوغان: المواطنون يأكلون من حاويات القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، إهدار الرئاسة التركية لأموال الشعب من أجل تخصيص طائرات لمرافقي الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال زيارته، أمس الإثنين، إلى جمهورية شمال قبرص، غير المُعترف بها دوليًا، وقال:"تذهبون في نزهة، ولا تنظرون إلى الملايين الذين يأكلون من حاويات القمامة.

وقال زعيم المعارضة خلال اجتماع الكتلة الحزبية للشعب بالبرلمان التركي، موجهًا خطابه إلى أردوغان وحكومته:"ألا تنظرون لسمعة هذه الدولة أنه لشيء جميل أن تذهب إلى قبرص في ذكرى تأسيس الجمهورية، ولكنهم يذهبون في نزهة! طائرة لأردوغان، وطائرة لبهتشلي، وطائرة أخرى للوفود والوزراء، وطائرة أخرى لمولود جاويش أوغلو، قائلا:"ما كل هذا الإسراف؟ ألا تنظرون للملايين الذين يأكلون من حاويات القمامة".

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه أمس الإثنين، إلى مدينة فاروشا بشمال قبرص المحتلة من تركيا منذ السبعينات، وذلك في ظل احتجاجات شعبية رافضة للزيارة التي تعد خرقًا من جانب أنقرة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمدينة، وفجرت الزيارة غضب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي اعتبرت الزيارة استمرارًا من جانب تركيا في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في منطقة المتوسط.