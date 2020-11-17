6 سفن إجمالي حركة التداول بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينتي حاويات، و4 لبضائع عامة، ووصل إجمالي عدد الموجود، اليوم الثلاثاء، بالميناء إلى 14 سفينة.
وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 4700 طن فوسفات و2300 طن مولاس، و333 طن نترات أمونيوم، تزامنا مع استقرار حالة الطقس.
أضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع شملت 11717 طن قمح و1479 طن خشب زان و8909 طن ذرة و1479 طن حديد و5330 طن كلوريد إيثيلين.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108242 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 23762 طنا.
كما بلغت حركة تداول الشاحنات3901 شاحنة منها 490 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 36504 طنا من البضائع العامة.
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