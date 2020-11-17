مقتل وإصابة 13 شخصًا في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الصومال - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل 5 أشخاص إثر قيام انتحاري بتفجير حزامه الناسف بالقرب من أكاديمية الشرطة بالعاصمة مقديشيو.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، الثلاثاء، عن المتحدث باسم الشرطة صديق عدنان علي قوله: "إن 8 أشخاص آخرين أصيبوا جراء التفجير الذي وقع اليوم"، مشيرًا إلى أن الانتحاري كان يستهدف مطعما يرتاده رجال الشرطة.

يشار إلى أن حركة الشباب الصومالية المتطرفة غالبا ما تشن هجمات في العاصمة مقديشيو، وحذر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تعمل على تحسين مهاراتها في صنع المتفجرات.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوت الأسبوع الماضي على قرار لمنع بيع أو شحن مكونات العبوات الناسفة إلى الصومال، إذا كان هناك "خطر كبير" باحتمال استخدامها لتصنيع العبوات القاتلة، التي يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات من قبل متطرفي حركة الشباب.