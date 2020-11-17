انطلاق مهرجان أوستراكا للفنون التشكيلية في شرم الشيخ غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تستقبل مدينة شرم الشيخ، غدًا الأربعاء، مهرجان أوستراكا للفنون التشكيلية، الذي يستمر خلال الفترة من 18 حتى 24 من شهر نوفمبر الجاري.

قال المحافظ اللواء خالد فودة إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمهرجان في دورته الثالثة من منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال تنظيم المهرجان.

وأكد المحافظ، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه سيجرى استقبال المشاركين في المهرجان غدًا، حيث جرى تنظيم هذا المهرجان بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى والثانية للمهرجان على مدار عامين، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، إنه سيشارك في المهرجان نحو 100 فنان تشكيلي من المبدعين من دول العالم.

وتضم فعاليات المهرجان مهرجانًا للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أكبر ورشة فنون للرسم على المراكب والسيرف بورد، والتصوير، والرسم.

وأكد مؤسس أوستراكا للفنون، أنه من المقرر أن يجرى في ختام المهرجان تنظيم معرض للفنون التشكيلية، للأعمال التي جرى تنفيذها خلال الورش الفنية، وتكريم ضيوف المنتدى من كبار الفنانين حول العالم، واهداء محافظة جنوب سيناء مجسمات فنية لتزيين مدينة شرم الشيخ بأعمال فنية عالمية. ​