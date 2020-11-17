السجن 15 عامًا لقاتل الطفل "الأحمر" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم، في حضور المستشارين معتز محروس، وأحمد رشدي، وسكرتارية صلاح عواد، ومصطفى يونس، وعلاء جاد، بمعاقبة طفل بالسجن 15 عامًا، في واقعة قتل الطفل سيف، والمشهورة إعلاميًا بقضية سيف الأحمر، في منطقة السوق الفوقاني بقنا.

ترجع أحداث الواقعة إلى سبتمبر من عام 2019، عندما جرى العثور على جثة الطفل أحمد سيف الأحمر، البالغ من العمر 11 عامًا، بعد تغيبه 5 أيام، داخل عمارة تحت الإنشاء بمنطقة السوق الفوقاني في بندر قنا.

كشف التحريات أن المجني عليه قُتل عندما دافع عن نفسه ضد المتهم "عبدالرحمن.أ.ح - 15 عامًا"، حاول اغتصابه داخل عمارة، يعمل بها والد المتهم في منطقة السوق الفوقاني بمحافظة قنا، وأثناء محاولة مقاومة المتهم والهرب من ملاحقته سقط من الطابق الخامس بعدما فشل الجاني في محاولة الاعتداء عليه جنسيًا، من قبل الطفل المتهم والمسجل خطر "آداب".​