ثالث رئيس لبيرو خلال أسبوع.. ساجاستي يؤدي اليمين الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ)

يتولى رئيس البرلمان الجديد في بيرو، فرانسيسكو ساجاستي، منصب رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ليصبح ثالث رئيس دولة في البلاد خلال نحو أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب المنتمي ليمين الوسط 76 عاما، قال إنه سيعين حكومة "تعددية" مع "أوسع طيف سياسي ممكن" والتي يمكن أن تشمل أعضاء حكومة الرئيس السابق مارتن فيزكارا .

ومن المقرر أن يقود ساجاستي، الذي انتخب رئيسًا للكونجرس أمس الاثنين، البلاد كقائم بأعمال الرئيس لحين أداء حكومة جديدة اليمين بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل.

وقال إن أولوياته تشمل إجراء انتخابات شفافة ومحاربة جائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد.

وغرقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في فوضى سياسية يوم الاثنين من الأسبوع الماضي عندما تم عزل بيزكارا بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو.

واستقال ميرينو أمس الأول الأحد، بعد خمسة أيام فقط من تعيينه، في أعقاب احتجاجات عنيفة ترفض الإطاحة بسلفه، لقي خلالها شخصان على الأقل حتفهما وأصيب العديد من المحتجين.

وزار ساجاستي بعض المصابين في المستشفى في وقت متأخر من أمس الاثنين.