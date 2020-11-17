مباحثات بين لبنان وبغداد حول تعزيز آفاق التعاون المشترك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، الثلاثاء، في بيان صحفي، أن الوزير جمعة عناد استقبل خلال مراسم رسمية حضرها رئيس أركان الجيش والأمين العاموكبار ضباط الوزارة، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر والوفد المرافق لها، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف البيان، أن "الجانبين عقدا اجتماعاً تباحثا فيه السبل الكفيلة بتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين".
ولم يكشف البيان عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين وزيري دفاع العراق ولبنان.
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