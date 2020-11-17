السعودية توافق على وقف إطلاق النار مع أنصار الله اليمنية بشرط

أعلنت المملكة العربيةالسعودية، خلال محادثات رفيعة المستوى أنها مستعدة للتوقيع على اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار مع جماعة "أنصار الله" في اليمن ، بشرط أن توافق الجماعة على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

و قالت مصادر مطلعة على الأمر، إن الحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن وأكبر مناطقه المأهولة بالسكان، قد يكونون أقل استعدادا للتعاون مع السعودية إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بتصنيفهم منظمة

إرهابية أجنبية قبل تركه المنصب، وفقا لوكالة سبوتنيك.

تعتبر واشنطن والرياض الجماعة اليمنية امتدادا للنفوذ الإيراني في المنطقة. وقال مصدران إن الطرفين، اللذين عقدا مباحثات افتراضية، رفعا في الآونة الأخيرة مستوى التمثيل في المحادثات ليشارك فيها محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين ومسؤول سعودي أكبر.