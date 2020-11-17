السعودية : 362 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السعودية، اليوم، الثلاثاء، 362 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 362 حالة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 353918 شخصا، وتعتبر

حالات 7122 منهم نشطة، بينها 816 حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بعد أن بلغ يوم 14 نوفمبر 349 حالة، وفي 15 نوفمبر 305، وفي

16 نوفمبر 301.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 16 وفاة جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 5692 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 14 نوفمبر 16 حالة، وفي 15 نوفمبر كذلك 16، وفي 16 نوفمبر 19.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 341104 أشخاص، بعد تسجيل 436 حالة شفاء جديدة.