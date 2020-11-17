إيران تتهم كندا بعدم التعاون وتستدعي المبعوث الإيطالي للتدخل

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، كندا بأنها لا تساعد في اعتقال مصرفي إيراني سابق يقيم في كندا مطلوب لدى طهران بتهمة ارتكاب جرائم مالية، حيث استدعت إيران المبعوث

الإيطالي، الذي يمثل المصالح الكندية في طهران، للاحتجاج على ما وصفته بعدم تعاون كندا في إنشاء خدمات قنصلية لجالية إيرانية كندية كبيرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ولم ترد وزارة الخارجية الكندية على طلبات للتعليق.

وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012، ووصفت الجمهورية الإسلامية بأنها أكبر تهديد للأمن العالمي. ونفت إيران هذه الاتهامات.