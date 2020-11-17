قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن استعادة الحوار القائم على الاحترام المتبادل بين موسكو وبرلين يلبي مصالح أوروبا بالكامل.
وقال لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نحن على ثقة من أن استعادةالحوار القائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين موسكو وبرلين من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع في أوروبا"، مُعربًا عن اهتمام بلاده بضرورة تجاوز هذه الفترة من التوترات في العلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا.
وأضاف "أصبحت الاتهامات التي لا نهاية لها والإنذارات والتهديدات الموجهة إلينا أداة روتينية في السياسة الخارجية لألمانيا"، مضيفا أن التوترات الحالية بين البلدين تكلف بشدة شعوب أوروبا، وأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي استمرت في التدهور خلال السنوات الأخيرة، مُشددًا على أن هذا ليس خطأ موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي: استعادة الحوار بين موسكو وبرلين يلبي مصالح أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.