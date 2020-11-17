بايدن يبدأ في بناء فريق البيت الأبيض مع تعثر جهود ترمب القانونية

سيركز الرئيس المنتخب جو بايدن على تشكيل فريق البيت الأبيض الأساسي، بينما يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب معركته القانونية الضعيفة بشكل متزايد لتعويض خسارته في الانتخابات الأمريكية.

حيث ناقش العديد من كبار موظفي حملة بايدن أدوارهم في الانتقال والإدارة الجديدة التي ستتولى 20 يناير، ومن المتوقع أن ينضم النائب الأمريكي سيدريك ريتشموند، الذي كان الرئيس المشارك الوطني لحملة بايدن والرئيس السابق لتجمع السود في الكونجرس، إلى الإدارة بصفة رفيعة، كما هو الحال مع ستيف ريتشيتي، الذي كان لفترة طويلة مستشارًا مقربًا من بايدن.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن جين أومالي ديلون، التي عُينت في وقت مبكر من هذا العام كمديرة لحملة بايدن وهي أول امرأة تقود مرشحًا ديمقراطيًا رئاسيًا فائزًا، من المتوقع أن تُعين نائبة لرئيس الأركان.

إحاطة استخباراتية

من المقرر أن يتلقى بايدن، إحاطة بشأن تهديدات الأمن القومي من مستشاريه، ففي الوقت الذي قام به ترمب، الذي لم يتنازل عن انتخابات 3 نوفمبر، بمنعه من تلقي إحاطة استخباراتية سرية تقدم عادة لخليفته في فترة انتقالية، في إشارة إلى تحديات الأمن القومي التي سيرثها بايدن.

النووي الإيراني

أفادت رويترز في وقت متأخر أن ترمب طلب الأسبوع الماضي خيارات بشأن مهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي لكنه قرر في النهاية عدم اتخاذ الخطوة الدراماتيكية.

دعوى بنسلفانيا

في غضون ذلك، سيقدم ترمب، جهوده المتعثرة لقلب فوز بايدن إلى محكمة اتحادية في ولاية بنسلفانيا، حيث من المحتمل أن تؤدي انتكاسة قانونية أخرى إلى القضاء على آفاقه التي طال انتظارها بالفعل.

وسيستمع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو بران إلى الحجج في الدعوى القضائية التي رفعتها حملة ترمب في 9 نوفمبر والتي تسعى إلى منع أكبر مسؤول انتخابي في الولاية من تصديق بايدن على أنه الفائز.

حيث تركز الحملة على الادعاء بأن الناخبين سُمح لهم بشكل غير صحيح بإصلاح بطاقات الاقتراع المرفوضة بسبب أخطاء فنية مثل «ظرف سري» مفقود.

وقد طلب ثلاثة محامين آخرين يمثلون حملة ترمب الانسحاب من الدعوى، يوم الإثنين، بعد انسحاب شركة إقليمية بارزة، بورتر رايت موريس وآرثر، من القضية الأسبوع الماضي.

ووصف مستشار قانوني لترمب إجراء المراوغة في اللحظة الأخيرة بأنه «روتيني».

وحتى الآن، باءت جهود ترمب الحثيثة لإخراج المحاكم بأصواتها أو تأجيل التصديق على النتائج في ولايات رئيسية بالفشل التام.

وقالت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن إن إعادة فرز الأصوات سيكلف ما يقدر بنحو 7.9 ملايين دولار، وهي أموال سيتعين على حملة ترمب في تلك الولاية أن تدفعها مقدما إذا طلبت ذلك.

أزمة الوباء

ظل ترمب غاضبًا ومتحديًا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى مع تأكيد بعض الجمهوريين البارزين في الكابيتول هيل وأماكن أخرى، أنه ينبغي اعتبار بايدن الرئيس المنتخب.

وفي مؤتمر صحفي سابق، دعا بايدن مرة أخرى ترمب إلى التعاون مع نقل السلطة، بحجة أن تفشي جائحة COVID-19 يعني فقدان المزيد من الأرواح قائلا: «قد يموت المزيد من الناس إذا لم ننسق».

وحث بايدن الكونجرس على تمرير مساعدات الإغاثة من الوباء، وتعثرت المحادثات بشأن مثل هذا التشريع لأشهر قبل انتخابات 3 نوفمبر تشرين الثاني.

وسيخاطب الرئيس المنتخب حكام الولايات، يوم الخميس، فيما يتعلق بإجراءات تقليل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوزيع اللقاحات، وفقًا لمتحدث باسم جمعية حكام الولايات الوطنية.