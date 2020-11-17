140 لاجئا سوريا يعودون لوطنهم خلال يوم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، أن نحو 140 لاجئا سوريا عادوا إلى وطنهم من أراضي لبنان خلال الـساعات الـ 24 الماضية. وأضاف المركز في نشرته على موقع وزارة الدفاع الروسية، أن من بين اللاجئين العائدين إلى سوريا 42 امرأة و71 طفلا، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي​​​.

وأشار المركز إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري، قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض ومنشآت من الألغام، في مدينة حلب على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة.