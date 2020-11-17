الطيران الإسرائيلي ينتهك أجواء لبنان

عاود الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه سيادة الأجواء اللبنانية من خلال تحليقه في أجواء المدن والقرى اللبنانية، خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفاد بيان للجيش اللبناني بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة «رميش» الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة «علما الشعب» الجنوبية الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة. كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علوٍّ منخفض فوق مناطق «حاصبيا» و«العرقوب» في الجنوب اللبناني، وصولًا إلى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.



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