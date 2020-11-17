الجيش البوركيني يقضي على 12 إرهابيا

ردا على مقتل 14 جنديا الأربعاء الماضي، أعلن جيش بوركينا فاسو قضاءه على 12 عنصراً إرهابيًا، في كمين في إقليم أودالان في منطقة الساحل.

وقال الجيش البوركيني في بيان له الليلة الماضية، إن 12 إرهابيا قتلوا في عملية عسكرية، في منطقة الساحل ردا على الكمين الذي استهدف قواته الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 14 جنديا وثمانية مدنيين، مشيرا في سياق آخر إلى أن قواته تدخلت، لاحتواء حريق نشب في سوق جاييري في المنطقة الشرقية.

يذكر أن الهجمات الإرهابية التي بدأت في عام 2015م في بوركينا فاسو، تركزت في البداية في منطقة الساحل، شمال وشرق البلاد المتاخمة لمالي والنيجر، ووصلت تدريجياً إلى مناطق أخرى من البلاد.