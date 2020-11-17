العراق يسجل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 524503 حالات في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 40 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، بلغ مجموع الوفيات في العراق 11752 حالة، بعد تسجيل 40 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 453025 حالة، بعد تسجيل 3460 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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