مركز إديسون: ترامب يفوز بولاية ألاسكا بعد فوز بايدن بالرئاسة

سيف اليزيد - الأربعاء 11 نوفمبر 19:33 دونالد ترامب عربي ودولي ع+ ع- ذكر مركز إديسون للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ألاسكا.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتاً اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر. المصدر: وكالات

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