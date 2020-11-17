الشيخ محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، في رسالته، عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. كما تضمنت الرسالة دعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة إسرائيل.

من جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي – لمواقفه الإيجابية والبناءة.

وأعرب عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي 15 أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة معاهدة سلام فتحت أبواب تعاون غير مسبوق.

وكانت خطوة الإمارات الشجاعة والجريئة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل فتحت الباب واسعا أمام العرب للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.

وبعد أن ترجمت الإمارات إعلانها التاريخي على أرض الواقع بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت المنامة في اليوم نفسه إعلان تأييد سلام مع تل أبيب، قبل أن تمضي قدما لتوقيع بيان تاريخي مشترك في 18 تشرين الأول الماضي بشأن “إقامة علاقات دبلوماسية إيذانا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين”، بحسب “العين الاخبارية”.