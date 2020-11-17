رسمياً..العراق يفتتح منفذ عرعر مع السعودية بعد إغلاقه 30 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعادت العراق، الثلاثاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، بشكل رسمي بعد إغلاقه لأكثر من 30 عاما.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي في تصريحات صحفية، إن ”افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، سيكون يوم الأربعاء، وتعتبر من الخطوات المهمة في عمل المنافذ الحدودية؛ لأن منفذ جديدة عرعر بوابة رئيسة مهمة لدول الخليج على العراق”.

وأُغلق المنفذ قبل أكثر من 30 عاما، فيما يتم فتحه سنويا أمام حجاج بيت الله الحرام من العراقيين، ويعاود الإغلاق بعد إعادتهم للبلاد.

وأضاف أننا ”متحمسون لهذا الافتتاح، ونأمل في قادم الأيام أن نفتح المنفذ الآخر الجميمة قرب رفحاء، لما للبضائع السعودية من أهمية كبيرة للمستهلك العراقي، وسنكون على استعداد كامل للتعاون مع الجانب السعودي في عملية الاستيراد والتصدير“.

وكشف المسؤول العراقي أن ”15 حافلة محملة بالمساعدات الطبية والأدوية، مهداة من المملكة للشعب العراقي، كما أنه خلال الأيام المقبلة، سيكون مستوى التبادل التجاري عالي المستوى فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين“.

وأفاد بأن ”ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي في طور الإنجاز، وفي البداية سيكون التبادل داخل المنفذ مع جاهزية ساحة التبادل التجاري من جانب المملكة، إضافة إلى أن المنفذ العراقي جاهز بنسبة 100% بعد التحسين والإنشاءات بتكلفة من المملكة“.

وختم رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق قوله، إن ”الطريق الدولي مؤمن من كافة قيادات العمليات المشتركة، وسيشهد الافتتاح الأربعاء ممثلا برئيس الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدد من مسؤولي المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار، وكربلاء، ليؤكد الافتتاح أن للعراق والسعودية علاقات تاريخية راسخة“.

وتكفلت السعودية بعملية إنجاز كافة المباني المتضررة جراء العمليات الإرهابية في المنفذ الحدودي، ويشمل مواقف لسيارات التحميل، ومخازن كبيرة، وأماكن للشحن والتفريغ“.