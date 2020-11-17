دونالد ترامب يتراجع عن ضرب إيران بالصواريخ بعد خسارته في الانتخابات “بسبب مخاوف من الحرب”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - في الوقت الذي يتخبط فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بين الرفض والقبول بنتائج الانتخابات التي اظهرت خسارته امام المرشح الديمقراطي جو بايدن، وبدلا من ان يصب اهتمامه بالتحضير للدعاوى القضائية التي سيرفعها كما اعلن اعتراضاً على نتائج الانتخابات، أو بمغادرة البيت الأبيض، والتفكير في الترشح لولاية جديدة في انتخابات العام 2024، يركز الرئيس الاميركي اهتمامه على ايران وبرنامجها النووي.

وجاء في تقرير نشره موقع “ميرو البريطاني” وترجمه “صوت بيروت انترناشونال” انه :يوم الخميس دعا الرئيس ترامب إلى اجتماع للنظر في خيارات لمهاجمة الموقع النووي الرئيسي لإيران ، بعد ستة أيام من تسمية منافسه جو بايدن رئيساً للبلاد -وهي نتيجة لا يزال يرفض قبولها الملياردير الجمهوري.

واضطر دونالد ترامب إلى التراجع عن شن ضربة صاروخية على إيران بعد أيام من خسارته الانتخابات الأمريكية بسبب مخاوف من أنها قد تبدأ الحرب العالمية الثالثة.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس، الذي تبقى له شهرين فقط في منصبه ، طلب خيارات بشأن مهاجمة الموقع النووي الرئيسي لإيران الأسبوع الماضي لكنه قرر في النهاية عدم اتخاذ الخطوة الدرامية بحسب ما قاله مسؤول أمريكي.

قدم ترامب الطلب خلال اجتماع المكتب البيضاوي يوم الخميس ، بعد أربعة أيام من تسمية فوز الانتخابات لجو بايدن ووسط مزاعمه اليائسة التي لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات.

وأكد المسؤول الذي لم يذكر اسمه حصول الاجتماع في صحيفة نيويورك تايمز ، التي ذكرت أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدماً في الضربة الصاروخية بسبب خطر نشوب صراع أوسع.

وحضر الاجتماع كبار مساعديه في مجال الأمن القومي ، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس ، ووزير الخارجية مايك بومبيو ، ووزير الدفاع بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر ، والجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وقال المصدر:” طلب منهم خيارات”. “أعطوه السيناريوهات وقرر في النهاية عدم المضي قدماً.”

رفض البيت الأبيض التعليق

أمضى ترامب السنوات الأربع من رئاسته وهو يستخدم سياسة عدوانية ضد إيران ، حيث انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما ، وفرض عقوبات اقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية.

وجاء طلبه للحصول على خيارات بعد يوم واحد من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمم المتحدة الذي أظهر أن إيران قد انتهت من نقل أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من محطة فوق الأرض، في موقعها الرئيسي لتخصيب اليورانيوم إلى محطة تحت الأرض ، في خرق جديد لاتفاقها النووي 2015 مع القوى الكبرى.

إن مخزون إيران البالغ 2.4 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب يتجاوز الآن حد الصفقة البالغ 202.8 كجم.

في كانون الثاني ، أمر ترامب بضربة أمريكية بدون طيار قتلت الجنرال العسكري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد.

لكنه ابتعد عن الصراعات العسكرية الأوسع وسعى إلى سحب القوات من النقاط الساخنة العالمية تماشياً مع وعد بوقف ما يسميه ” الحروب التي لا نهاية لها.

ترامب ، الذي رفض التنازل ولا يزال يتحدى نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر ، من المقرر أن يسلم السلطة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب بايدن في 20 كانون الثاني.

إنّ أي ضربة على الموقع النووي الرئيسي لإيران في ناتانز يمكن أن يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي ويشكل تحدياً خطيراً للسياسة الخارجية لبايدن.

ورفض فريق بايدن الانتقالي ، الذي لم يتمكن من الوصول إلى استخبارات الأمن القومي بسبب رفض إدارة ترامب بدء عملية الانتقال، التعليق.