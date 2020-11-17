إيران تهدد: أي تحرك أمريكي ضدنا سيقابل برد ساحق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ 5 ساعات

هددت إيران بالرد الساحق على أي تحرك أمريكي ضدها ، خاصة بعد أن ذكرت بعض التقارير مؤخرا أن إدارة الرئيس ترامب تنوي فرض مزيد من العقوبات على طهران.

توعد متحدث باسم الحكومة الإيرانية، بأن أي تحرك أمريكي ضد إيران، ”سيقابل برد ساحق“.

جاء ذلك ردًا على تقارير قالت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سأل عن خيارات مهاجمة موقع نووي إيراني الأسبوع الماضي، قبل أن يحجم عن الأمر.

وقال المتحدث علي ربيعي، في تصريحات نشرت على موقع حكومي: ”أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق“.‎

وقال مسؤول أمريكي، الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب ”طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيس الأسبوع الماضي، خلال اجتماع يوم الخميس مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة“.

وأضاف المسؤول: أن ”المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدمًا في تنفيذ الضربة، بسبب خطر نشوب صراع أوسع“.