كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد صفقة الإمارات.. ما لا تعرفه عن مقاتلات إف-35 الشبحية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في كثير من الأحيان نسمع في نشرات الأخبار عن أسماء الكثير والكثير من أسماء المقاتلات الحربية ولها العديد ووالعديد من المسميات والبعض يهتم ويقوم بعمل بحث على المسميات التي يسمعها يوميا ، ولكن في الفترات الأخيرة ومع تغير الخريطة السياسية مؤخرا في البلاد العربية يتوجب علينا جميعا أن يكون لدينا هذه الثقافة عن المقاتلات الحربية.

نتعرف عن مقاتلة من مقاتلات الجو وهي من أشهر الطائرات الحربية في العالم وهي تحتوي على مميزات حربية كبيرة تجعل مالكي هذه الطائرة من الدول في ميزة هجومية عن بلاد أخرى هذه الطائرة تسمى اف-35 ففي خلال الأسطر التالية سوف نتعرف أكثر عن هذه الطائرة .

أهم معلومات عن المقاتلة أف-35

لوكهيد مارتن أف -35 هو أسم المقاتلة الشهيرة باسم أف -35 ، وهي المقاتلة الأشهر حاليا في السماء الأمريكية حيث أنها تصنيع الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي المقاتلة المتطورة لجيل كبير من المقاتلات وحيث ذلك أدى ظهور هذه الطائرة الى تقاعد الكثير من المقاتلات الأخرى مثل مقاتلة أف ايه -18 ، والطائرة الأكثر شهرة أف 16 ، والمقاتلة البريطانية هارير حيث تعتبر أف-35 ثاني مقاتلات الجيل الخامس الأمريكي ، كما أنها ساهمت في تصنيعها بعض البلاد الأخرى مثل الدولة الصهوينة والمملكة البريطانية المتحدة .

أف-35 بدأ تصنيعها عام 2006 وتمتلك مقعد واحد فقط بجانب أنها تمتلك محرك واحد فقط ساعد هذا المحرك وتطويره برات ويتوني ، وتبلغ سعر الطائرة بدون محركات حوالي 100 مليون دولار ، ودخلت الخدمة أولا في السلاح البحرى 13 يوليو عام 2015 بينما أنضمت لسلاح الجو في الثاني من أغسطس عام 2016 ، وتمتلك هذه الطائرة الولايات المتحدة الأمريكية وأسرائيل وأنجلترا .

المقاتلة الامريكية اف 35 وهي من اقوى المقاتلات في العالم حاليا ولها مقدرة على التخفي والمناورة.

مقاتلة أف-35 هي مقاتلة من أهم مميزاتها التخفي وأنها تعمل كاشوف أليكتروني تجسسي ولديها قدرة على المناورة ، كما أن الصعود والهبوط بها أعتيادي ، ولديها القدرة على الاقلاع في مناطق قصيرة والهبوط العمودي ، تصل طولها 51 قدم تقريبا ، تصل سرعتها ل 1930 كيلو متر في الساعة ، اقصى سعة للوقود 8382 كجم ، كما أنها متميزة في الهجوم الأرضي وهي البديل الأفضل لمقاتلة الاف-16 التي كانت مميزة في هذا المجال .