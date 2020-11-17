كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على ثلاثة انتحاريين بشمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى بشمال البلاد، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.

وأصدرت الوكالة، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه أن "استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وقال الوكالة العراقية، أن "الانتحاريين عملوا في ما يسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، واعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".