كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل متشددين إسلاميين على يد الشرطة في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، مقتل متشددين إسلاميين إثنين بالرصاص، في اشتباك مسلح في إقليم سولاويسي وسط البلاد.

وكشف المتحدث باسم الشرطة المحلية، ديديك سوبرانوتو، أن المسلحين من جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا"، أطلقا النار على أفراد الشرطة الذين حاولوا القبض عليهما في منطقة باريجي موتونغ، مضيفًا أنهما على قائمة المطلوبين لدى الشرطة، و"قاتلا وقتلا أثناء المداهمة".

ويشهد إقليم سولاويسي الأوسط، عمليات عسكرية مشتركة بين الجيش والشرطة للقبض على عناصر جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا"، منذ أكثر من خمسة أعوام.