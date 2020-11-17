كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابات كورونا حول العالم.. عدد الإصابات تتجاوز 54.59 مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، 54.59 مليون حالة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446 حالة.

وقد أفاد إحصاء لوكالة رويترز، بأنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات.

ففي الولايات المتحدة بلغت الوفيات 246208 ، وإجمالي الإصابات 11056897.

وفي المرتبة الثانية تلتها الهند بإجمالي وفيات 130070، وإصابات 8845127.

ومن ثم البرازيل بوفيات 165658، وإصابات 5848959.

وفرنسا بوفيات 44548، وإصابات 1981827.

وروسيا بإجمالي وفيات 33186، وإجمالي إصابات 1925825.