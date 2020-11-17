المنتخب “ينهي” الشوط الأول متقدما علی افريقيا الوسطى

أنهى المنتخب المغربي الجولة الأولى أمام منتخب افريقيا الوسطى برسم إقصاىْيات كأس افريقيا الكاميرون 2022 متقدما بهدف دون مقابل حمل توقيع النجم حكيم زياش.

وخلق المنتخب المغربي مجموعة من المحاولات التي كادت ان تعطي التقدم للأسود قبل هدف زياش، لكنها ضاعت بسبب عدم الدقة والتركيز من طرف اللاعبين، وكانت أبرزها في الدقيقة 21 بواسطة نايف أكرد.

وفي الجهة المقابلة، اعتمد منتخب افريقيا الوسطى على الهجمات المرتدة التي كاد أن يسجل من خلالها في بعض المحاولات لولا يقظة الحارس ياسين بونو.