دوري الأمم الأوربية.. إسبانيا تستقبل ألمانيا في مباراة مصيرية

يستقبل المنتخب الإسبانى نظيره الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لا كارتوخا في مدينة أشبيلية الإسبانية برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوربية.

ويأمل الفريقان في الفوز، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأوربية، إذ يطمح المنتخب الإسبانى صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الماكينات الألمانية.

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على إسبانيا، صاحبة الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يوجد منتخب أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في حين تتذيّل سويسرا الترتيب برصيد 3 نقاط.

يذكر أن مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين كانت على ملعب “مرسيدس بينتس آرينا” في مدينة شتوتجارت الألمانية، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.