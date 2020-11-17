شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسعى لإجلاء رعاياها من "التجراي الإثيوبي" والان نبدء بالتفاصيل

أكد السودان متابعته لأحوال السودانيين الموجودين بإقليم تقراي بجمهورية إثيوبيا. وأشارت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، أنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في إقليم التقراي ، رغم انقطاع الاتصالات في الإقليم، وذلك عبر سفارة جمهورية السودان في أديس أبابا، واطمانت على سلامة السودانيين الموجودين بالإقليم، مشيرة إلى قيام السفارة بمحاولات دؤوبة لإجلائهم في أقرب وقت.

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