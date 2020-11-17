شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة شابين عرب بسبب سرقة متحف "القبو الأخضر" الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة دريسدن بعد ظهر اليوم الثلاثاء عن ملاحقة اثنين مشتبه بهما في سرقة متحف "القبو الأخضر" في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وكان الادعاء العام قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الشرطة في العاصمة برلين ألقت القبض صباح اليوم على ثلاثة مشتبه فيهم في واقعة السرقة التي حدثت في المتحف في العام الماضي.

وقال المتحدث :" الملاحقة جارية على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن الشخصين الجاري البحث عنهما توأم 21/ عاما/ ينتمي إلى عائلة كبيرة من أصول عربية معروفة للشرطة.

ومن المرجح أن واقعة السرقة المذهلة تقترب من كشف ملابساتها.

وترجح السلطات أن أحد الشخصين الجاري البحث عنهما قد فر باستخدام سيارة، وذكرت الشرطة أن لديها إفادات تشير إلى أنه استخدم سيارة رينو ميجان حديثة ذات لون رمادي في الفرار، وأعلنت الشرطة عن رقم اللوحات التي تحملها السيارة وناشدت من لديه معلومات أن يبلغ بها. وصدر أمر اعتقال بحق الشابين الجاري البحث عنهما بتهمة ارتكاب سرقة خطيرة بأسلوب العصابات وإضرام حريق متعمد.