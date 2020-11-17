شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في استشهاد رئيس عمليات اللواء 141 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة، في استشهاد رئيس عمليات اللواء 141 العميد أحمد حميد الذرحاني، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن النظام الجمهوري ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشاد بمناقب الشهيد وأدواره البطولية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة دفاعا عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية. وعبر عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد ورفاقه الأبطال من منتسبي اللواء 141، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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