شكرا لقرائتكم خبر عن قتل 5 من «العمال الكردستاني».. انتهاك تركي جديد للسيادة العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن انتهاكاته للسيادة العراقية، نفذ النظام التركي عملية في شمال العراق استهدفت مسؤولا بحزب العمال. وذكرت وسائل إعلام كردية اليوم (الثلاثاء)، أن جهاز المخابرات التركي نفذ عملية أمنية في إحدى مناطق محافظة دهوك شمالي العراق، أدت إلى قتل 5 عناصر من الحزب الكردستاني بينهم قيادي مطلوب للسلطات التركية.

وكانت مصادر أمنية تركية، قد أكدت في أكتوبر الماضي، قيام جهاز الاستخبارات التركي، بتحييد قيادي في الحزب أيضاً مطلوب بمذكرة حمراء لدى سلطات البلاد، بحسب تعبيرها.

ولفتت المصادر حينها، إلى أن القيادي أحمد بال الملقب بـ«دارا كاتو»، كان يشغل منصب المسؤول الاستخباراتي بالحزب، واستهدف في منطقة متينا شمال العراق.

وأضافت أن «بال» كان يعتزم إجراء اجتماع سري مع بعض العناصر الأخرى في المنطقة، حيث قامت الاستخبارات بالتعاون مع الجيش بعملية استهدفت القيادي وآخرين معه.

يذكر أن الجيش التركي مازال مستمراً بشن عمليات أمنية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015.