شكرا لقرائتكم خبر انفجار في محطة وقود بطهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال التلفزيون الحكومي «اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران»، قبل أن تتم السيطرة على الحريق.وقال جلال ملكي، الناطق باسم منظمة الإطفاء الإيرانية، في تصريحات لوكالة أنباء إيلنا المحلية، إن الحادث ناجم عن حريق في صهريج داخل محطة وقود.
وأشار ملكي إلى أن المحطة كانت فارغة من السيارات لحظة وقوع الانفجار، الذي أسفر عن إصابة شخص واحد فقط.
وذكر التلفزيون الإيراني أن صهريج الوقود كانت حمولته تصل إلى 20 ألف لتر، وأن سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، لكن من المرجح أنه وقع أثناء تفريغ البنزين في المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار في محطة وقود بطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.