شكرا لقرائتكم خبر انفجار في محطة وقود بطهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أشخاصا عدة أصيبوا في انفجار بمحطة وقود في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال التلفزيون الحكومي «اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران»، قبل أن تتم السيطرة على الحريق.

وقال جلال ملكي، الناطق باسم منظمة الإطفاء الإيرانية، في تصريحات لوكالة أنباء إيلنا المحلية، إن الحادث ناجم عن حريق في صهريج داخل محطة وقود.

وأشار ملكي إلى أن المحطة كانت فارغة من السيارات لحظة وقوع الانفجار، الذي أسفر عن إصابة شخص واحد فقط.

وذكر التلفزيون الإيراني أن صهريج الوقود كانت حمولته تصل إلى 20 ألف لتر، وأن سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، لكن من المرجح أنه وقع أثناء تفريغ البنزين في المحطة.