شكرا لقرائتكم خبر منشق عن حزب الله: أنفاق لبنانية تحت الأرض ملغمة بالسلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف عنصر منشق عن حزب الله الإرهابي اللبناني يعيش في دولة أوروبية، تفاصيل جديدة عن توزيع الحزب لعناصره وأسلحته في لبنان.

واعترف في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية بأن «الحزب يعتمد على خطة توزيع ترتكز على تأمين اكتفاء ذاتي من الأسلحة والذخائر لكل منطقة جغرافية، بوضعها في مخازن عدة ضمن هذه البقعة، فإذا ضرب مستودع يبقى هناك ألف غيره في الخدمة»، مضيفا أن «في محلة الجناح نحو ثلاثة مواقع أخرى، وهذا ينطبق على مناطق مختلفة من لبنان».

وأوضح أن «المعامل والمستودعات ممتدة على كافة الأراضي اللبنانية وداخل الأحياء السكنية بأشكال وطرق مختلفة، وهناك أنفاق تحت الأرض لاسيما على طريق الجنوب بيروت».

وأكد أن للحزب خريطة لبنانية خاصة، إذ يقسم الحزب لبنان إلى بقع عسكرية، وله في كل المحافظات مخازن ومواقع سرية ولكن بأشكال وطرق مختلفة، مبينا أن «منطقة الجنوب مقسمة إلى الليطاني، وتسمى وحدة بدر، وشمال الليطاني، وتسمى وحدة نصر».

وأضاف «في منطقة الجية بمحافظة الشوف، جنوب شرق لبنان، مجمعات سكنية تملكها عناصر في حزب الله، حصلوا عليها بقروض ميسرة، بعد إعلامهم بأنها تستخدم لتخزين أسلحة وذخائر عسكرية».

وقال المنشق إن «أسلوب الحزب خارج المناطق التابعة لمحافظة الجنوب يختلف قليلا، ففي المناطق المسيحية مثلا يعمد إلى امتلاك عقارات وأراض باسم شركات مملوكة لعناصر في التيار الوطني الحر، وتنقل المعدات العسكرية عبر عناصر الـ900، وهي مجموعة تحمل بطاقات عسكرية صادرة عن جهة أمنية رسمية مقربة من الحزب للقيام بمهمات يصفها الحزب بأنها خارجية، أي بعيدة عن مناطق نفوذه».